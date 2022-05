Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato così dell’ex azzurro Edinson Cavani: “Ci sono tanti calciatori forti che non giocano nei top club a causa delle cifre eccessivamente elevate richieste dai rispettivi club. Cavani non è più quello di una volta, un suo ritorno a Napoli non avrebbe senso”.