Aronica: “Con Mazzarri non ci avrebbero mai recuperato al 90′. Su Koulibaly…”

L’ex difensore azzurro Salvatore Aronica ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Quest’anno il Napoli ha perso tanti punti in casa, lunedì poteva davvero restare attaccato al treno per lo scudetto. Credo che qualcuno ancora non abbia capito quanto sia importante l’aspetto psicologico e quanto conti vincere a Napoli. Con Mazzarri avremmo sicuramente vinto contro la Roma, all’epoca era impensabile farsi recuperare al 90′: quella squadra sapeva gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ora ci vogliono 5 vittorie su 5 anche se le possibilità si sono ridotte; io resto ottimista. Koulibaly continua a stupirmi, è un leader sia dentro che fuori dal campo. Ogni anno non smette di dimostrare tutta la sua forza e la sua grinta”.