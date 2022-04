Massimo Donati spiega Napoli-Roma e le lacrime di Insigne

L’ex calciatore del Milan, Massimo Donati, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club“. Durante la trasmissione ha provato a spiegare il calo del Napoli:

“Non è del tutto negativo il pareggio con la Roma anche se in questi momenti della stagione ogni partita diventa decisiva, il Napoli nonostante lo svantaggio in classifica però può contare sul calendario. L’Inter è favorita ma gli azzurri devono rimettersi in marcia per provare il colpaccio. Insigne? Ha dimostrato attaccamento, voleva regalare un sogno alla città”.