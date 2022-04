Dopo la vittoria della Fiorentina, Nico Gonzalez commenta il gol che ha segnato per lo 0-1 della squadra di Italiano.

“Sono molto contento del gol segnato oggi, non capita sempre di segnare in uno stadio così. Sono molto contento anche per il gruppo e per Firenze. Mi sacrifico tanto e mi piace anche tanto correre. Attualmente mi sento bene e dobbiamo continuare così. Sono il primo giocatore cresciuto nell’Argentinos Juniors a segnare nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona.”