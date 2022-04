Sempre la Fiorentina e sempre Italiano sulla strada del Napoli. Con la sconfitta casalinga di oggi il sogno scudetto diventa sempre più un miraggio.

I viola sono ormai la bestia nera dichiarata degli azzurri in questa stagione e non solo. Solo la Lazio nel 2014 fu capace di vincere al Maradona (allora San Paolo) per ben due volte in stagione. C’è riuscita quest’anno la Fiorentina a suon di gol: 5 in Coppa Italia e 3 in campionato. Due sonore sconfitte che portano la firma di Vincenzo Italiano.

Ancora la Fiorentina sulla strada del Napoli. Lo fu nel 2018 spegnendo i sogni scudetto degli azzurri con i tre gol a Firenze di Simeone. Lo scudetto perso in albergo da Sarri e dai suoi. Molti di loro presenti ancora oggi e certamente saranno venuti in mente gli episodi di quella gara. Quando si dice che il viola è un colore non proprio fortunato, forse da oggi ancora di più lo sarà per il Napoli e i napoletani.

Ancora Vincenzo Italiano sulla strada del Napoli. Tre vittorie in quattro gare al Maradona in questi due anni. Vinse a Gennaio scorso con lo Spezia, e ha vinto quest’anno altre due volte. Il tecnico viola è stato in estate tra i candidati alla panchina azzurra prima che De Laurentiis la affidasse a Luciano Spalletti. Forse una piccola rivincita del giovane allenatore che dopo aver stupito con lo Spezia, ora sta facendo con la Fiorentina un’altra piccola impresa sportiva. Considerando anche che gli hanno tolto uno dei migliori centravanti in circolazione a Gennaio (Vlahovic) ma lui non si è scomposto.

Sarà adesso una settimana di passione per gli azzurri, non solo per la settimana santa che accompagna alla Pasqua, ma perchè bisogonerà scacciare i fantasmi del 2018 e provare a ribaltare la sorte che stavolta però non è più in mano al Napoli ma molto di più in quelle degli avversari che dovranno fare peggio degli azzurri per rilanciare le speranze scudetto degli uomini di Spalletti.