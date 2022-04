Ranieri: «Scudetto? Spalletti è già abituato a guidare squadre forti, l’esperienza può pesare»

Oggi La Gazzetta dello Sport ha intervistato Claudio Ranieri, ex allenatore tra le altre di Juventus, Inter e Napoli:

Su Spalletti, Pioli e Inzaghi: “Detto che Luciano ha vinto il campionato in Russia, qualcosa avrebbe potuto pesare, però adesso conta ciò che la squadra riesce a recepire. Gli alti e bassi sono capitati a tutti. C’è da dire che magari Spalletti è stato già abituato a guidare squadre forti — penso alla Roma — mentre Inzaghi e Pioli in questo senso hanno un po’ meno esperienza”.

Chi meriterebbe lo scudetto? “Forse Milan e Napoli ora hanno qualcosa in più dal punto di vista dell’estetica. Guardi: io, oltre a essere “allegriano”, ho enorme stima per Inzaghi, a cui a inizio stagione, con le cessioni importanti che aveva dovuto gestire, non era stato dato molto credito”.