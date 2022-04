CorrMezz: grazie al lavoro di Spalletti ora anche Mario Rui è migliorato in tutto

Oggi Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto del lavoro di Spalletti su Mario Rui, uno dei migliori in questa stagione del Napoli:

“Il tecnico azzurro deve anche aver lavorato sul carattere un po’ irascibile del calciatore che spesso era restio a non reagire. Il portoghese ha messo in archivio la sua impulsività, concentrandosi sul campo. E così tutto è migliorato. Bravo nelle scelte difensive e nelle letture: sempre pronto ad intervenire in tackle senza essere scomposto o rischiare di commettere ingenuità; bravo nel proporsi e nel servire i suoi compagni. Non passa un’estate che i tifosi azzurri non invochino un terzino sinistro per puntellare la rosa, ma chiunque arrivi dovrà fare i conti con Mario Rui che ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Napoli può contare su un terzino molto migliorato con la cura Spalletti“.