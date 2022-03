Ventura: “Napoli o Bari? I pugliesi hanno fame di calcio, ADL dovrà scegliere”

Il noto ex allenatore del Napoli e non solo, Giampiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per dire la sua sulla grande avanzata del Bari. Queste le sue parole: “Bari è una piazza che in Serie A ha grandissima potenzialità, per il momento inseguono il sogno Serie B che pare possa avverarsi quest’anno. Il capoluogo pugliese ha tanta fame di calcio ed ADL ne è a conoscenza.

A breve dovrà fare una scelta, Napoli o Bari! Non mi sorprenderei se dovessero scegliere quest’ultimi, hanno un immenso margine di miglioramento”.