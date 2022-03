Borriello severo: “La SSC Napoli deve investire nel nuovo stadio! Vi spiego i rapporti con Manfredi”

Il consigliere comunale, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sulla situazione legata allo stadio Maradona! Queste le sue parole: “I rapporti con la società del Napoli, adesso, sono più distesi. Ci sono stati diversi incontri con il nuovo sindaco Manfredi e, per il momento, siamo in una fase di conoscenza. Ci muoveremo al più presto per valutare delle opere di rivalorizzazione dell’area attorno al Maradona.

In questo senso, lavoreremo proprio con la SSC Napoli per parlare di alcuni investimenti da fare. Bisogno rendere possibile l’investimento da parte della società di ADL, è arrivato il momento di non lasciarli nella condizione di semplici ‘affittuari’. Dopo i fondi utilizzati durante le Universiadi, allo stadio servono degli interventi piuttosto radicali. Il Napoli dovrà fare la sua parte”.