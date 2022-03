Tuttosport – Non solo le italiane, diversi club di Premier League puntano Singo: la situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non solo le squadre italiane hanno puntato l’esterno del Torino, Wilfried Singo! Le ultime indiscrezioni infatti racconterebbero di un interessamento di Arsenal, Tottenham e soprattutto Newcastle sull’ivoriano. I club inglesi, avrebbero messo sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non ci sta! Per questo motivo si è mosso subito per provare a prolungare di un anno il cartellino del calciatore. In questo modo, con scadenza nel 2024, il costo del cartellino avrebbe un ulteriore aumento.

Singo si è messo parecchio in luce nella corrente stagione sotto la guida di Ivan Juric. Per il Napoli, e le altre italiane in lizza, potrebbe esserci il rischio che si scateni una vera e propria asta!