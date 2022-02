La Gazzetta – Giordano: “Osimhen manca di continuità e Insigne deve essere più decisivo”  

La Gazzetta dello Sport ha interrogato l’ex azzurro Bruno Giordano su diversi aspetti della società azzurra. Si è poi soffermato sulla lotta scudetto:

Cosa serve al Napoli per poter prevalere nello sprint scudetto? – “Ritrovare facilità nel far gol. Ultimamente è un po’ mancato. La differenza l’ha fatta la solidità difensiva. Per questo mi aspetto che ritrovino la forma migliore sotto porta Osimhen e Insigne. Il centravanti nigeriano ha grandi potenzialità ma ancora pecca nella continuità. Perché ogni partita dovrebbe riuscire a incidere come, per esempio, ha fatto a Venezia. Il capitano, che in fase difensiva si sacrifica tantissimo, deve ritrovare brillantezza negli ultimi 20 metri. Ma innanzitutto bisogna augurarsi che stiano bene, loro e tutti gli altri. Poi ci penserà Spalletti”.