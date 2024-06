L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il ds Manna potrebbe volare in Germania nei prossimi giorni per incontrare Mamuka Jugeli dopo i due vertici di Milano. L’arrivo di Conte aveva rinnovato l’entusiasmo di Kvara che aveva dato la disponibilità a restare e a trattare il rinnovo anche senza Champions. Un obiettivo che Kvara ha fallito con tutta la squadra in questa stagione. Il georgiano poi ha aggiunto anche di voler fare felici i tifosi del Napoli e della Georgia. E a The Players’ Tribune ha aggiunto che andare al Napoli è stato tutto merito del padre Badri, il cui idolo era Maradona. Anche Diego, nell’estate 1989, fu tentato da una francese e fece personalmente a braccio di ferro con Ferlaino.