CdS – Con l’infortunio di Lozano toccherà a Politano fare la differenza! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata all’infortunio di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano ora toccherà a Politano aumentare i giri. In attesa di capire con precisione i tempi di recupero del Chucky, e di consentire a Ounas di ritrovare una forma accettabile è Matteo l’unica freccia di ruolo pronta all’uso. Spalletti non ha fatto a tempo ad assaporare la sensazione di poter contare su una rosa quasi al completo che la sfortuna è tornata a colpire. Politano sarà già impegnato sin da domenica a Venezia; e poi con l’ Inter e con il Barcellona al Camp Nou. La strada è segnata ed è anche molto prestigiosa. Vivere notti scudetto e galà d’ Europa è il massimo, ma serviranno gli straordinari: più o meno quello che Matteo ha già sopportato quando Lozano non aveva ancora recuperato la condizione.