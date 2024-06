L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano la difesa a tre sarà una vera rivoluzione per il Napoli, che per oltre un decennio ha giocato con la linea a quattro. Un cambiamento che porterà il club ad investire in maniera importante nel reparto difensivo nel pacchetto dei centrali. L’idea dunque è che i perni nuovi saranno due, ma gli acquisti in difesa alla fine potrebbero anche essere tre: tutto dipende dal destino di Ostigard, Juan Jesus e Natan.