Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto sul mercato del Napoli sul proprio profilo di X. Secondo l’esperto è in bilico la posizione di Natan. Il Napoli vuole valutarlo in ritiro, ma allo stesso tempo il brasiliano interessa a varie squadre di Serie A, una su tutte il Verona che l’ha richiesto in prestito. Di seguito il post del giornalista: