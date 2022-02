Napoli Basket – La squadra di Coach Sacripanti fermata dal Covid-19: la situazione

Il Napoli Basket è costretto nuovamente a fermarsi per via del Coronavirus. La società ha riscontrato diverse positività in seguito al match disputato al PalaBarbuto contro Trieste! Gli azzurri sarebbero dovuti scendere in campo nuovamente in casa, alle ore 12, questa domenica contro Reyer Venezia. Il match però non verrà disputato!

Secondo le normative apportate dalla FIP, visti i 5 assenti per via del Covid-19, la partita sarà rinviata al 19 febbraio. Ad annunciarlo è stata la stessa federazione attraverso un comunicato:

“Il presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 6 febbraio 2022 tra GeVi Napoli e Umana Reyer Venezia, valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A UnipolSai, preso atto che la società GeVi Napoli ha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella lista del gruppo atleti, visto il disposto dell’art. 76.1.1 delle Disposizione organizzative annuali 2021/22 FIP, dispone il rinvio della partita medesima“.