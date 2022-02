Cambiaso, l’agente: “A gennaio sono arrivate tante richieste. Vi spiego il nostro piano per il futuro”

Giovanni Bia, agente dell’esterno di Genoa Andrea Cambiaso, accostato a molti club di Serie A, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Radio Sportiva. Queste le sue parole:

“Il Genoa ha ricevuto diverse richieste per Cambiaso, ma a gennaio c’è stato un accordo per il quale è rimasto a Genova. Lui ci tiene molto a chiudere la stagione in rossoblù, ora con un po’ più di calma incontreremo nuovamente la società per fare delle valutazioni. Per giugno speriamo che la squadra riesca a salvarsi e che per Andrea arrivino richieste, in modo da permettere al club di fare cassa e a lui di alzare l’asticella, magari in una piazza più prestigiosa”.