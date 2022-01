Giovanni Bia, agente del 21enne esterno del Genoa Andrea Cambiaso, ha parlato dell’interesse di Cristiano Giuntoli per il suo assistito. Ecco le sue parole: “Secondo me ciò che il Napoli doveva fare sul mercato è stato fatto. Tre anni fa Giuntoli aveva richiesto Cambiaso per il Bari, prima che andasse a giocare ad Empoli, quindi lo conosce da tanti anni e sono sicuro che gli piace”.