Spezia, senti Verde: “Napoli? Come potrei rifiutare?”

Il calciatore dello Spezia Daniele Verde sta diventando sempre più importante per la sua squadra, i liguri inseguono la salvezza e sono concentrati sul prosieguo della stagione. Ma le parole dello stesso Verde, rilasciate a 1 Football Club, non nascondono una certa quota di immaginazione:

“Qui allo Spezia sto benissimo e non mi lamento, ma non potrei mai rifiutare Napoli ed il Napoli. Non so quante possibilità ci sarebbero effettivamente ma il mio cuore è azzurro. La squadra di Spalletti è ben organizzata ma per vincere non deve mancare un occhio anche agli altri, serve lottare perchè ci sono alte probabilità di trionfo per il Napoli”.