Napoli, Zerbin vuole giocarsi le sue carte in azzurro. Possibile che prenda parte al ritiro estivo

Alessio Zerbin, classe ’99 di proprietà del Napoli, si sta mettendo in luce con la maglia del Frosinone in Serie A che già si parla di lui in chiave futura. Il nativo di Novara vuole avere un’opportunità tra i grandi, e in una big, ed è ovvio che il primo pensiero vada al club azzurro, che proprio nel suo ruolo a giugno perderà Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Zerbin non si muoverà a gennaio. In estate, però, potrebbe avere la chance di partecipare al ritiro del Napoli e di conseguenze di provare a convincere la società a puntare su di lui. Il ritorno in Campania, tuttavia, non esclude altri scenari, ad esempio legati alla squadra dove si trova adesso. Il suo agente, Furio Valcareggi, aveva speso belle parole per lui, sottolineando il fato che sia pronto a giocarsi le sue carte in una big.