Del Genio: “Due stelle dalla Serie A! Ilic e Frattesi pronti a fare il salto di qualità, vi spiego”

Il noto giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su due ottimi profili di Serie A: Ilic e Frattesi! Queste le sue parole: “Due calciatori che mi stanno sorprendendo molto in questo campionato sono due centrocampisti. Ilic e Frattesi! Il primo, scuola Manchester City, è un vero e proprio regista. Certo, durante la stagione ha peccato in continuità, ma ha tutte le carte in regola per esplodere.

La vera sorpresa però è stata Davide Frattesi! Mattatore col suo Sassuolo della prima parte di campionato. Se dovessi fare un paragone, somiglia ad Elmas per incursioni e tempi di inserimento. Non ha un piede troppo educato ma garantisce tantissima quantità in mezzo al campo.

Per me questi due profili sono pronti per il salto di qualità. Non mi sorprenderei se, già dalla prossima stagione, si trasferiranno in un top club del nostro campionato“.