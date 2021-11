Auriemma: “Rinnovo Insigne improbabile? Vi dico dove potrebbe giocare dopo il Napoli”

Il noto giornalista di fede azzurra, Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla situazione legata al mancato rinnovo di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “La situazione è piuttosto intricata! Se non dovesse arrivare il rinnovo, a mio avviso, sarà il PSG a provarci per l’attaccante partenopeo. Anche lo stesso Insigne credo che gradisca molto Parigi come possibile meta. Ad attenderlo ci sarebbero i suoi amici di nazionale Verratti e Donnarumma“.