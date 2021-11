Padovan sicuro: “Maresca fermato per due turni! Vi dico la mia sui contatti in aria di rigore”

Il noto giornalista, Giancarlo Padovan, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla annosa questioni dei calci di rigore. Queste le sue parole: “Maresca sarà fermato per due turni per la decisione reiterata dopo la chiamata del VAR ma i contatti in aria non andavano sempre puniti? La decisione sta sfuggendo di mano, ognuno la pensa in un modo. Il risultato è che il campionato italiano è quello che ha concesso il doppio dei rigori rispetto a Francia, Germania o Inghilterra. Non c’è un vero e proprio metro di giudizio per questi piccoli contatti in aria di rigore. Ogni direttore di gara la pensa in un modo ed è così che si rovina il campionato.

Per fare un esempio è come se dicessero ai giornalisti di valutare tutte le stesse situazioni nello stesso modo! E’ logico che non sia possibile ma per quanto riguarda i falli non si può fare una questione di soggettività“.