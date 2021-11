De Nicola: “Ghoulam può recuperare definitivamente! Vi dico la mia su Osimhen, Insigne e Zielinski”

L’ex medico sociale del Napoli, il Dottor Alfonso De Nicola, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare del Napoli e degli infortuni che hanno colpito la squadra di Spalletti. Queste le sue parole: “Osimhen ed Insigne sembrano ormai essere recuperati per la sfida di campionato! L’attaccante azzurro dovrebbe aver avuto una contrattura ed è per questo che, precauzionalmente, non lo farei giocare in Europa League. Il capitano è pronto a tornare in campo dopo lo stop con la Salernitana come è pronto a restare a Napoli a vita. Bisognerà trovare solo l’accordo col presidente ma non credo diventi un problema. Zielinski aveva dei fastidi fisici che più volte lo hanno fermato. Un calciatore con la sua tecnica e qualità va seguito costantemente ed è per questo che nel mio ultimo anni aggiunsi allo staff la figura del posturologo. Alla fine del campionato infatti avemmo molti meno infortuni delle altre squadre proprio per via del lavoro di prevenzione che facemmo durante gli allenamenti.

Stesso discorso vale adesso per Ghoulam! Se l’algerino viene seguito costantemente durante gli allenamenti, sarà possibile recuperarlo definitivamente dagli infortuni. Spero che a Napoli avranno qualcuno di estremamente valido da affiancargli. Ghoulam è un ragazzo straordinario! Sarebbe un valore aggiunto per il campionato dei partenopei“.