Giudice Sportivo – Koulibaly e non solo, gli squalificati per la 12° giornata di Serie A!

Come di consueto di martedì, il giudice sportivo ha diramato il suo rapporto ufficiale con i calciatori che salteranno per squalifica il prossimo turno di Serie A. Ci saranno tanti assenti illustri nella 12° giornata di campionato, su tutti Koulibaly e Theo Hernandez! Il senegalese ed il terzino francese hanno rimediato un espulsione nell’ultimo turno ed è per questo che non prenderanno parte alle rispettive sfide Napoli-Verona e Milan-Inter. Non solo loro due, la lista presentata oggi dal giudice Mastandrea è ben fornita ed è proposta qui di seguito:

Kalidou Koulibaly (Napoli)

(Napoli) Theo Hernandez (Milan)

(Milan) Martin Caceres (Cagliari)

(Cagliari) Maxime Lopez (Sassuolo)

(Sassuolo) Tommaso Pobega (Torino)

(Torino) Grigoris Kastanos (Salernitana)

(Salernitana) Peter Stojanovic (Empoli)

(Empoli) Adrien Silva (Sampdoria) (Due turni di squalifica)