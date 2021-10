Designatore arbitri Rocchi: “Massa è intransigente come richiesto, vi spiego cosa è accaduto con Spalletti”

L’ex arbitro ed ora designatore, Gianluca Rocchi, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 per fare luce su quanto accaduto tra Massa e Spalletti. Queste le sue parole: “Davide Massa è intransigente come richiesto a tutto il gruppo arbitri! Inoltre ha un carattere piuttosto introverso e si è sentito attaccato dall’applauso, a suo avviso ironico, di Spalletti.

Io sono toscano come l’allenatore del Napoli ed è per questo che, se ci fossi stato io, avrei reagito diversamente. In ogni caso sono davvero contento delle prestazioni di tutti i direttori di gara. Lo spettacolo dei match che stiamo guardando in Serie A è merito anche dei nostri ragazzi“.