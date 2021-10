Pistocchi: “Torino? Vi spiego come si mettono in difficoltà le squadre di Juric”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul Torino, prossima avversaria del Napoli. Ecco le sue parole: “Le squadre di Gasperini e Juric si mettono in difficoltà con i terzini alti in modo da costringere i tre centrali di difesa ad allargarsi, oppure facendo abbassare i laterali di centrocampo e in questo caso viene meno la spinta offensiva. Penso che contro il Napoli Juric continuerà a proporre il suo gioco, costruendo molto e pressando in maniera asfissiante”.