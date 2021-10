CorrSport – Meret vuole garanzie: rinnovo solo ad una condizione

Alex Meret e il suo procuratore sono stati piuttosto chiari sulla questione rinnovo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’ex estremo difensore della Spal non vuole vivere l’ennesima stagione in competizione con David Ospina. Anche Pastorello(agente del calciatore) ha specificato che per lui è oramai giunta l’ora di sbocciare e che il tecnico può vantarsi di avere a disposizioni “due portieri molto forti”. Una situazione che necessita una presa di posizione da parte della società, che sarà chiamata ad intervenire sulla questione per il bene del 24enne.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.