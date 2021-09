Lele Adani, telecronista ed opinionista per la Bobo tv che va in onda su Twitch, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove si sofferma sul nuovo campionato che ci attende.

Adani ha fatto una panoramica di ogni squadra e, ovviamente, si è soffermato anche sul Napoli e sul nuovo acquisto Anguissa. Queste le parole di Adani rilasciate alla Rosea:

“Spalletti sta già facendo la differenza, come Sarri e Mourinho. Anguissa è un bel colpo, a me piace molto. Ma il compito che attende Spalletti è arduo e particolare: deve far crescere Osimhen e farlo diventare un attaccante completo e associativo, in grado anche di saper dialogare nello stretto, come ha dimostrato di saper fare Giroud”.