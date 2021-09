Alla fin fine, ADL ha terminato il mercato con grande soddisfazione e riuscendo ad accontentare Spalletti: infatti, il patron è riuscito a ridurre di un minimo il monte ingaggi e ha consegnato una squadra competitiva al mister.

Gli azzurri chiudono con un doppio colpo per “soli” 500 mila euro: Juan Jesus e Anguissa sono dei giocatori che arrivano per quest’anno, ma che se faranno bene potranno restare anche il prossimo anno, il primo con un rinnovo, il secondo riscattandolo. Juan Jesus rappresenta il quarto difensore centrale, anche se potrebbe giocare da terzino sinistro, come fatto negli ultimi minuti a Genova.

Anguissa può permettere a Spalletti di tornare a 2 a centrocampo o anche di schierarlo da mezz’ala in un centrocampo a 3; inoltre, il mister toscano può contare su Petagna e Ounas, i due rincalzi in attacco pronti a partire e che invece arricchiranno la rosa di Luciano Spalletti.

Per il resto, la forza del Napoli è stata quella di trattenere tutti i big in modo da mantenere l’ossatura della squadra dell’anno scorso, capace di arrivare a un passo dalla qualificazione Champions.