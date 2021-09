Ieri il classico tweet di De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Anguissa, mediano del Fulham che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla squadra scesa in Championship. Il suo acquisto rende felici tutti, soprattutto Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano, con il suo innesto, può anche ripensare a una mediana a 2, con Fabian Ruiz a coprire la zona destra e Zielinski avanzato sulla trequarti. Sarà difficile capire quali scelte adotterà Spalletti quando tornerà Demme, anche se il tedesco dovrebbe rientrare in gruppo tra un mese e mezzo.

Al momento, Anguissa si trova in ritiro con la Nazionale e tornerà giovedì sera a Napoli; improbabile un suo utilizzo contro la Juventus. Spalletti, infatti, dovrà prima testarlo con il modulo attuale, il 4-3-3, dove potrebbe prendere il posto di Lobotka.

Un innesto come Anguissa da mediano basso garantirebbe più protezione alla difesa e lascerebbe più spazio in fase offensiva a Zielinski e Fabian; il mediano sa togliere palloni agli avversari e sa usare il fisico, mentre tra i suoi difetti c’è il vizio del dribbling che ama fare anche quando non è il caso.