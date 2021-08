Tutino: “Il Napoli conosceva la mia volontà! Qui al Parma per tornare in Serie A, vi spiego”

L’ex calciatore del Napoli ed attualmente in forza al Parma, Gennaro Tutino, ha rilasciato le prime parole da quando è al club emiliano in conferenza stampa, dopo il match di Coppa Italia. Queste le sue parole: “Sono contentissimo di essere qui al Parma, in Italia è il quarto club per trofei europei vinti. Vogliamo portare questa squadra dove merita ma il campionato di Serie B è tutt’altro che semplice. Anche le squadre più blasonate possono perdere punti facili con le squadre che riversano nelle parti basse della classifica. Bisogna restare uniti e combattere insieme, questo è il segreto. Lo sa il mister Maresca che mi ha fatto da subito una grande impressione. Chiede molto ai suoi calciatori e non vedo l’ora di mettermi a completa disposizione.

Il Napoli? Sapevano bene le mie volontà! Mi dispiace sempre lasciare la squadra della mia città ma avevo voglia di giocare da titolare“.