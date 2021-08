L’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione Napoli- Emerson Palmieri. Secondo il quotidiano rosa il rinnovo del terzino con il Chelsea ha smosso un pò le carte in tavola. Ora Giuntoli è convinto che il Chelsea potrebbe accettare il prestito con obbligo di riscatto, così dunque l’operazione potrebbe andare in porto. Se arrivasse l’italo brasiliano il Napoli avrebbe due terzini campioni d’Europa e sarebbe il massimo per il tecnico toscano