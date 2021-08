Spinazzola: “Europeo? Scriverò un libro sulla vittoria”

Dalla vittoria dell’Europeo è passato esattamente un mese e a tornare su quest’ultima è Leonardo Spinazzola. Il terzino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Quello di Wembley è stato il giorno più bello della mia carriera. Scriverò un libro sull’Europeo per descrivere quello che ho provato. Non potevo desiderare nulla di meglio. Grande merito è di Mancini che ha saputo trasmettere serenità e tranquillità anche prima della finale, merito anche di Vialli che è saggio. Infortunio? Sto lavorando tanto e già vedo i risultati. Mezz’ora dopo l’incidente già pensavo al rientro, Olimpiadi? Hanno fatto la storia, proprio come abbiamo fatto noi”.