A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuta la giornalista Monica Scozzafava che ha parlato della questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto detto:

”Attualmente sembra che Lorenzo Insigne sia destinato a rimanere in maglia azzurra in scadenza di contratto. Sicuramente non ci saranno accordi sul rinnovo prima del 31 agosto. Nonostante il calciatore sia in scadenza per il Napoli è un top player, per cui anche se dovesse andar via, non succederebbe per meno di 25\30 milioni”