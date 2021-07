Federico Spada, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete:

“Ospina è stato il miglior portiere della Copa America, ha fatto una grande stagione comunque anche a Napoli giocando la metà delle partite. Mi sembra assurdo che il Napoli cerchi di vendere Ospina, Meret non è portiere da 38 partite. Credo che ci sarà l’alternanza dei portieri per un altro anno. Peraltro lui dovrebbe essere in scadenza, di conseguenza penso che per quest’anno possa fare al caso del Napoli e vedremo come andrà l’alternanza con Meret. Secondo me per la Serie A è inaffidabile. Magari come primo non ti emoziona ma come secondo è affidabilissimo, ormai è entrato nel giro italiano. Papabile vice Handanovic all’Inter? Mi sorprenderebbe perché credo che l’Inter l’anno prossimo investirà su un portiere più giovane, pensavo potesse essere Musso ma ci sono anche altri Under 23 forti come Unai Simon. Sicuramente però Ospina come secondo portiere ci può stare anche all’Inter.

Donnarumma per esempio ebbe Reina al Milan, quindi un secondo portiere leader e veterano che gli ha messo pressione, nonostante questo ha dimostrato di fare 38 partite al Milan. Meret no, deve ancora dimostrare di fare 38 partite al Napoli. Futuro di Ospina? Se dovessi scommettere parlerei di futuro a Napoli, sia per volontà del club che del calciatore. Poi se il Napoli deve ridurre gli stipendi quella è già un’altra cosa. Di base credo che rimarrà a Napoli”.