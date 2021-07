Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Tra gli argomenti trattati, anche quello sul giovane talento, Alessandro Zanoli:

“In Bundesliga, a 20 anni, non sei più considerato giovane promessa, ma sei titolare. Mi auguro che il Napoli mostri un pizzico di coraggio, trattenendo in rosa il terzino, con il ruolo di vice Di Lorenzo. Anche Spalletti l’ha seguito molto, soprattutto l’ha valutato bene in ritiro. Serve questo tipo di coraggio, anche per tirare fuori un talento per farlo giocare, così che in futuro, in caso di cessione, possa portare una buona plusvalenza”.