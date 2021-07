Marco Zamboni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono molto affezionato a Spalletti, anche se non ho avuto la fortuna di lavorare di più con lui. E’ un uomo di grande spessore e, soprattutto, un grande allenatore che farà molto bene al Napoli. Luciano ha un carattere forte e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Sono molto contento di vederlo in azzurro, perchè questa squadra l’ho sempre avuta nel cuore”.