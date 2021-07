MONDONAPOLI TV – Olivera profilo adatto per il Napoli? Insigne-ADL, serve l’incontro! Le ultime sulle mosse di mercato della Serie A

Mondonapoli Tv vi tiene sempre compagnia e non vi lascia mai, neanche d’estate: infatti, ogni giorno andiamo in onda con il consueto notiziario delle ore 19. Il sommario della diretta di oggi:

In primis, si è parlato della questione del terzino sinistro e del nome di Oliveira, terzino del Getafe per il quale la richiesta è di 15-18 milioni. Sicuramente il terzino, sia per età che per caratteristiche, intriga e non poco, ma la valutazione è un po’ alta e se le cifre dovessero rimanere queste, forse sarebbe meglio affondare il colpo per Emerson, almeno secondo i nostri esperti.

Poi è stata commentata la notizia del possibile incontro tra ADL e Insigne nel ritiro di Castel di Sangro per definire la situazione sul rinnovo: probabilmente tra i due occorre un incontro per capire le posizioni e fare il punto della situazione, anche se l’ottimismo prevale e alla fine potrebbe arrivare il tanto sospirato rinnovo del capitano, anche perché perderlo sarebbe un delitto.

In seguito, si è tornati a parlare della difesa e del difensore centrale che manca dopo l’addio di Maksimovic: l’agente del difensore Ahmedhodzic ha rivelato l’interesse del Napoli per il giovane difensore del Malmo, che ha 21 anni e potrebbe essere un ottimo rincalzo. Non convince l’ipotesi di riprendere Maksimoovic, in quanto non ritenuto adatto per il gioco di Spalletti.

Infine, i nostri esperti hanno commentato il mercato del Milan, che ieri hanno portato Giroud a Milano: indubbiamente è un ottimo attaccante per i rossoneri, ma l’età avanzata sia sua sia di Ibra non convince molto, anche perché il resto della squadra ha un’età media così bassa.

Vi aspettiamo sempre domani alle 19! Non mancate!

