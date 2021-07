Mancini: “Partita stupenda! Vincere l’Europeo? Vi spiego”

Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, ha commentato la vittoria azzurra e la conquista della semifinale, ai microfoni della RAI:

“E’ stata una partita stupenda. Meritavamo di soffrire meno, ma il Belgio è una squadra forte. Voglio ringraziare i miei ragazzi, per la partita che hanno fatto. Sono stati stupendi. Vincere l’Europeo? Vediamo dove arriviamo, ma dobbiamo stare tranquilli e, ora come ora, dobbiamo pensare solo a recuperare energie, per il match contro la Spagna. Spinazzola? Speriamo non sia grave, ma non è stata una bella dinamica quella dell’infortunio”.