Crotone, il ds Ursino: “Luperto deve andare in prestito. Ounas può giocarsela nel Napoli, vi spiego”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il ds del Crotone Beppe Ursino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Sebastiano Luperto (e non solo), di ritorno a Napoli dopo il prestito in Calabria. Ecco le sue parole: “Sebastiano ha grandi doti ma ha bisogno di giocare e di irrobustirsi. Penso che la soluzione migliore sia mandarlo in prestito, con Cosmi non ha giocato perchè era reduce da alcuni infortuni. Napoli? Quando c’era Gattuso parlammo di Simy e Messias, poi non seppi più nulla. Zerbin non è nei nostri radar e non ne abbiamo mai parlato”.

Su Ounas “Adam può giocarsela tranquillamente nel Napoli. Deve però sentirsi importante. Per me è fortissimo ma deve avvertire la fiducia di tutti. Lui è a livelli altissimi”.