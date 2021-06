De Laurentiis sulla Superlega: “Mai stato a favore, vi spiego la mia visione”

Durante la conferenza stampa odierna, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sul tema della Superlega. Ecco le sue parole in merito:

“Non sono mai stato chiamato e non sono mai stato a favore della Superlega, nonostante facessi anche io il conto economico della situazione. Non penso che però un super torneo a 12 squadre abbia la capacità di rimigliorare l’economia del calcio. La reputo una gran cretinata! La mia soluzione l’ho già proposta, bisogna fare un campionato europeo più equilibrato. I cinque paesi che fatturano di più hanno la possibilità di permettersi i calciatori migliori. Queste hanno la possibilità di entrare in un campionato a se stante ma mai pensare solo a 12 elette! Avrei preferito però che fosse la Uefa a fare il primo passo verso questa situazione e non Perez“.

Come andrà a finire con Juventus, Real Madrid e Barcellona? “Dovrebbe prevalere il buon senso, sperando che tutti gli autori del problema ne possano discutere attorno ad un tavolo. Bisogna rispettare sia il concetto di sport che di società in quanto impresa“.