Gaetano Fontana, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Spalletti porta esperienza e conoscenza. La sua storia parla per lui. Credo che si continuerà con il 4-2-3-1 impostato da Gattuso, ma il tecnico avrà molto da lavorare, soprattutto per rimediare al danno procurato con la mancata qualificazione. Mercato? Si deve tener conto dei mancati introiti della Champions. Con questa squadra, gli azzurri possono comunque competere per le alte posizioni della classifica”.