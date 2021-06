Marolda: “C’è attesa per la conferenza di ADL! Mercato Napoli? Vi spiego”

Ciccio Marolda, giornalista, ha parlato a Radio Punto Nuovo, ha parlato della conferenza stampa che terrà il presidente del Napoli:

“C’è grande attesa per la conferenza stampa di de Laurentiis. Mi auguro che dia delle risposte che possano essere esaustive. Quando il campionato non c’è, si rincorrono molte voci e spesso diventano fastidiose, ma soprattutto ora bisogna aspettare, perchè ci sono anche gli Europei. Il giornalismo? E’ cambiato, con la nascita dei social. Ora c’è meno mediazione. Mercato Napoli? Non vedo club che vogliono investire tanto su Koulibaly e Fabian Ruiz. Con quello che sta succedendo, tutte le società dovranno ridimensionarsi, senza fare spese folli”.