Maddaloni: “Non mi aspettavo Mourinho alla Roma! Sul Napoli di Spalletti…”

Massimiliano Maddaloni, storico collaboratore di Lippi e Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio.

Quale il nuovo allenatore che non si aspettava?

“Mourinho a Roma. Certo, essendoci un portoghese come Pinto ha portato la massima espressione del calcio del suo paese. Per personalità secondo me è il più adatto all’ambiente non facile di Roma”.

Sarri quanto ci metterà a mutare la Lazio nel suo modulo?

“Non farà fatica, se la rosa della Lazio viene completata, soprattutto in attacco dove servono gli attaccanti esterni per il 4-3-3 di Sarri. Almeno due. Possono far bene se Lotito, avendo scelto Sarri, lo mette in condizione tatticamente per fargli cambiare modo di giocare alla Lazio”.

Per Pioli e Gasperini può essere un vantaggio la conoscenza del loro gruppo e ambiente?

“Sì ma penso al Napoli, che è già costruito per il 4-2-3-1 di Spalletti. Il segreto di un bravo allenatore, dice sempre Lippi, è riuscire a mettere i giocatori dove sono più portati a giocare. Credo che Spalletti possa non avere lo scotto iniziale di dover adattare un concetto di calcio già nel DNA della squadra. Se il Milan poi non mette qualcuno dentro di nuovo può incontrare difficoltà: hanno fatto benissimo, vero, ma forse anche il massimo. Non dimentichiamoci che prima che San Siro si svuotasse non stavano andando benissimo”.