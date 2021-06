Pizzul: “Italia? Entusiasmo normale! Voglio dire una cosa su Jorginho”

Bruno Pizzul, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando dei risultati della nazionale italiana, ad Euro2020:

“L’Italia ha mantenuto le promesse che aveva fatti, sia per quanto riguarda i risultati, sia per il gioco che sta esprimendo. Ora c’è grande entusiasmo, anche se per qualcuno è esagerato. Credo, però, che sia normale questo entusiasmo, visto che sta andando bene”.

Il giornalista, in conclusione, parla anche di Jorginho: “Per me lui è il vero e unico equilibratore di questa nazionale”.