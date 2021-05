Cairo: “Sono stato insultato per tutta la partita”

A Radio Sportiva il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle polemiche scoppiate nel post partita contro la Lazio:

“Immobile? Rispetto la voglia di vincere e il sangue agli occhi, non tollero ,invece, chi si butta e cerca i rigori protestando platealmente. C’era grande tensione, ma per me il caso è chiuso. Sono stato insultato durante tutta la partita, fino a quando ho detto basta. Ho visto delle cose che non mi sono piaciute compreso delle aggressioni. I calciatori della Lazio dicevano ai nostri “Andate in B”. Decideremo e valuteremo settimana prossima se proseguire con Nicola. Per quanto riguarda Belotti, parleremo con lui anche Vignati è in contatto con il suo agente“.