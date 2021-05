Il futuro binomio Gennaro Gattuso-Fiorentina non sembra essere così sicuro e così certo come poteva sembrare all’apparenza: infatti, il mister del Napoli sarebbe perplesso per questa scelta.

Infatti, Gattuso non sembra essere così convinto dal progetto e dall’offerta viola e questi dubbi possono influenzare negativamente la trattativa, perché la Fiorentina sta valutando altri profili.

Secondo La Nazione, Commisso valuta altri 3 profili, di cui 2 stranieri: il patron americano starebbe attenzionando alcuni profili, come Tedesco, ex allenatore dello Schalke 04, ma anche Fonseca della Roma e Marcelino.

Insomma, la situazione sul futuro proprietario della panchina viola è ancora in alto mare.