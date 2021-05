Caruso: “Koulibaly assente contro lo Spezia? Non mi preoccuperei”

Ciro Caruso, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Se pensiamo come una grande squadra, non dovremmo preoccuparci dell’assenza di Koulibaly contro lo Spezia. Rrahmani e Manolas sono due buonissimo calciatori per giocare contro lo Spezia. Il discorso cambierebbe ad esempio contro il Bayern Monaco. Demme dà una grande mano in fase difensiva. Dopo il pareggio del Cagliari ho pensato che sia mancata la voglia di portare a casa i tre punti e la personalità. Non me la prendo con Gattuso. Ma Koulibaly e Manolas che sono top non possono permettersi una tale distrazione, avrebbero dovuto strillare i compagni. Il Napoli, con tutto il rispetto, deve andare a La Spezia per vincere”.