La Roma esce in semifinale contro il Manchester United dalla UEFA Europa League. Non è bastata ai giallorossi la vittoria per 3-2 contro i Red Devils che grazie al risultato dell’andata giocheranno in finale contro il Villareal. Immenso Cavani che in due partite segna 4 gol alla Roma e porta gli inglesi a Danzica. Soddisfazioni in casa Roma per il giovane Zalewski. Infatti, il calciatore polacco con cittadinanza italiana, all’esordio con la maglia della Roma ha segnato il gol del 3-2